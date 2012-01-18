Boa yılanları avlarının nabzını tutuyor!



T24 - Boa yılanlarının, kurbanlarının kalp atışlarının giderek zayıflamasını hissedebildikleri ve ancak kalpleri tamamen durduğunda onları bıraktıkları ortaya çıkarıldı.





İngiliz Kraliyet Topluluğu'na ait "Biology Letter" adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, yakaladıkları kurbanlarını ezerek öldüren boa yılanları, kurbanlarını ne kadar sıkmaları gerektiğini hissedebiliyor. Kurbanlarının kalp atışlarının zayıfladığını hisseden boa yılanları, ancak kalbi tamamen durduktan sonra kurbanlarını yiyor. ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Dickinson Üniversitesi'nden araştırmacılar, boa yılanlarının kurbanlarını ne kadar sıkmaları gerektiğini ölçüp ölçemediklerini saptamak için yılanlara canlı ve ölü fareler verdi.



Ölü farelerin bedenine canlı farelerin kalbindeki kan pompalama eylemini taklit etmek için pompalara bağlı su dolu kesecikler yerleştirildi. Yılanlar, ölü farelerden birine saldırdığında araştırmacılar farenin vücudundaki pompayı uzaktan kumanda ile çalıştırdı. Araştırmacılar, farelerin bedenlerine yılanın ne kadar güç uyguladığı ölçmek için sensörler de yerleştirdi.



Araştırmayı yöneten Scott Boback, "Yılanlardan biri ölü fareye saldırdığında gözlerimize inanamadık. Yılan, kurbanını öldürmek için tüm gücüyle fareye dolandı ve ezmeye çalıştı. Pompa uzaktan kumanda ile çalıştırıldığı sürece de fareyi ezmeye çalıştı. Canlı farelere saldıran yılanların davranışı ise tamamen farklıydı. Yılan, kurbanını fazla güç harcamadan ezdi ve kalbi durur durmaz da yedi" dedi.



Yılanların davranışlarını analiz eden araştırmacılar, boa yılanlarının sanılanın aksine çok gelişmiş bir dokunma algısına sahip olduğunu belirledi. Yaklaşık 30 yıllık yaşam süresine sahip boa yılanları, 4 metre uzunluğa erişebiliyor. Zehirleri olmayan boa yılanları, kurbanlarını küçük, kancaya benzeri dişlerini kullanarak yakalıyor ve vücutlarını kurbanlarına dolayarak eziyor. Kemirgenler, maymunlar ve hatta yaban domuzları ile beslenen boa yılanları, çene kemikleri birbirine son derece esnek bağlar ile bağlandığı için kurbanını bütün olarak yutuyor.





