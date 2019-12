Bo Derek Antalya'da

Ünlü sinema sanatçısı Bo Derek, bugün özel bir havayolu şirketine ait uçakla Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı Birinci Dış Hatlar Terminali'nde çiçekle karşılanan Derek, siyah kollu bluzu ve kot pantolonuyla dikkat çekti. Türkiye'ye bir kadın arkadaşıyla birlikte gelen Derek, alanda kendisini bekleyen VIP minibüse binerek kalacağı Hillside Su Otel'e geçti.



Bo Derek'e, yarın akşam Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılacak festivalin kapanış töreninde onur ödülü verilecek.



Bo Derek kimdir?



ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde doğan ve gerçek adı Mary Cathleen Collins olan, oyuncu, model ve film yapımcısı Bo Derek, Hollywood'da 30 yıllık tecrübeli bir yönetmen olan John Derek ile 18 yaşındayken evlendi. Bolero, On, Tarzan, Fashion House, Life in the Balance, Woman of Desire gibi akılda kalan birçok filmde rol alan efsane oyuncu, 1995 yılında ‘The Woman In Me’ adıyla bir de müzik albümü yaptı