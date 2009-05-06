BNP Paribas’ın kârı yüzde 21 azaldı

Fransız BNP Paribas bankasının ilk çeyrekte karı yüzde 21 azalarak, 1,56 milyar Euro oldu.



Mevduat bakımından Avro Bölgesi'nin en büyük bankası BNP Paribas, küresel ekonomik kriz yüzünden ilk çeyrek karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 azalarak, 1,56 milyar Euro olduğunu açıkladı. Banka, geçen yıl ilk çeyrekte 1,98 milyar avro kar etmişti.



Bankanın aynı dönemde gelirleri ise yüzde 28 artış gösterdi.



BNP Paribas, ilk çeyrekteki performanstan, ekonomide devam eden kötüleşme ve finansal piyasalardaki mevcut güçlü türbülansı sorumlu tuttu.



Bu arada Alman posta ve lojistik şirketi Deutsche Post'un ilk çeyrek karı 944 milyon Euro oldu. Şirket, geçen yıl aynı dönemde 383 milyon Euro kar etmişti. Şirketin, geçen yıl ilk çeyrekte 13 milyar avro olan gelirleri ise yüzde 13 düşerek 12 milyar Euro'ya indi.



Deutsche Post, karının artmasında, Postbank'daki bir kısım hissesini Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'a satması etkili oldu.



Öte yandan, Alman reasürans şirketi Munich Re'nin ilk çeyrek karı yüzde 46 gerileyerek, 420 milyon Euro oldu. Şirket, 2008 yılının ilk çeyreğinde 777 milyon Euro kar etmişti.



Dünyanın en büyük reasürans şirketi Munich Re'nin geçen yıl ilk çeyrekte 9,9 milyar Euro olan gelirleri ise yüzde 5,3 artarak 10,4 milyar avroya çıktı.

