BNP Paribas'dan altın tahmini

BNP Paribas, yatırımcıların merkez bankalarının büyümeyi destekleme konusundaki politikalarının etkinliğinden endişe etmesi dolayısıyla altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ay boyunca 1.400 dolara yükselebileceğini öngördü.

BusinessHT'nin haberine göre, BNP Paribas'ın portföy yönetimi birimince hazırlanan çalışmaya göre yatırımcıların merkez bankalarının politikalarına ilişkin endişelerinde artış söz konusu. Kurumun analistleri bu endişelerin önümüzdeki çeyreklerde yatırım ortamının önemli bir unsuru olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.

Altın fiyatları finansal piyasalardaki dalgalanma ve yatırımcıların küresel büyüme görünümüne ilişkin endişeleri dolayısıyla 2016'da yüzde 18 artış göstermişti. BNP Paribas, önümüzdeki yıl için de altın fiyatlarının 1.150-1.400 bandında olacağını öngördü.

Kurum değerlendirmesinde altının güvenli liman statüsünün yeniden canlandığını, ABD varlıklarının zorluk yaşadığı bir dönemde altının portföy çeşitlendirmek için bir araç olabileceğine vurgu yaptı.