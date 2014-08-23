BND Esad'a yardım iddiasını yalanladı

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), ABD ile birlikte Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a, İslam Devleti aleyhine bilgi aktardığı yönündeki iddiaları yalanladı.



BND 'den bir sözcü yaptığı açıklamada, 'Söz konusu haberler her türlü dayanaktan yoksun ve yanlış' dedi.

İngiliz Independent kaynak belirtmeksizin yer verdiği haberinde, ABD gizli servisinin Şam yönetimine Alman BND aracılığıyla İslam Devleti hakkında bilgi verdiğini iddia etmişti.



Haberde BND'nin İslam Devleti yöneticilerinin bulunduğu noktalar konusunda Esad yönetimine bilgi aktardığı ve Suriye güvenlik güçlerinin de bu bilgiler ışığında İslam Devleti'ne yönelik hedef gözeterek saldırılar düzenlediği belirtilmişti.