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Dünya
Deutsche Welle

BND çalışanı casusluk şüphesiyle tutuklandı

Bir Alman dış istihbarat teşkilatı (BND) çalışanının, Almanya'daki Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonu'ndan ABD'ye casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandığı bildiriliyor.

04 Temmuz 2014 17:11


NDR ve WDR televizyon kanalları, Süddeutsche Zeitung ve Spiegel Online gibi Alman medyasının önde gelen kuruluşlarında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki Alman dış istihbarat teşkilatı (BND) çalışanı çarşamba günü gözaltına alındı.

Karlsruhe Başsavcılığı dün "casusluk şüphesi" nedeniyle BND çalışanı hakkında acil şekilde geçici tutukluluk kararı çıkarıldığını kaydetti, ancak konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Federal Meclis'te İstihbarat Teşkilâtlarının Kontrolünden Sorumlu Komisyon'un dün olağanüstü toplandığı belirtiliyor. Toplantıya Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) üst düzey temsilcilerinin de katıldığı kaydediliyor.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert Başbakan Angela Merkel'in olayla ilgili dün bilgilendirildiğini açıkladı. Seibert, Merkel'in dün akşamüstü ABD Başkanı Barack Obama ile yaptığı telefon görüşmesinin gündeminde bu konunun yer alıp almadığı konusunda ise bilgi vermedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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