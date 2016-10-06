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Dünya
Deutsche Welle

BM'ye yeni Genel Sekreter bulundu

Ban Ki Moon'dan boşalacak olan BM Genel Sekreterliği görevine eski Portekiz Başbakanı Guterres'in seçilmesi bekleniyor.

06 Ekim 2016 13:43

Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği yapan eski Portekiz Başbakanı Antonio Guterres'in BM Genel Sekreteri seçilmesi konusunda BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler anlaştı. BM Güvenlik Konseyi'ndeki resmi oylama bugün yapılacak.

Guterres, Güvenlik Konseyi'ndeki temayül oylamasında en yüksek oyu aldı. Veto hakkına sahip beş üye de Guterres'e oy verdi. Güvenlik Konseyi'ndeki oylamanın ardından BM Genel Kurulu'nun da yeni genel sekreteri onaylaması gerekiyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi ve Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Vitali Çurkin, prova niteliğindeki oylamanın ardından favori adaylarının Antonio Guterres olduğunu söyledi.

Ban Ki Moon'un halefi için Genel Kurul'da önümüzdeki hafta oylama yapılması bekleniyor. Teşkilatın 70 yıllık tarihinde 193 devletin üyesi olduğu BM Genel Kurulu, 15 üyeli Güvenlik Konseyi tarafından gösterilen adayı onaylamıştı.

Guterres'in en uygun aday olduğunu söyleyen İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, 13 aday arasında kadınların çoğunlukta olmasından memnuniyet duyduklarını, ancak bu görev için yöneticilik yeteneğinin kendileri açısından önem taşıdığını belirtti. Rycroft, Güvenlik Konseyi üyelerinin aday üzerinde çabuk mutabakat sağlamış olmalarını olumlu karşıladığını belirterek "Prosedür uzayabilirdi” dedi.

Vizyon sahibi politikacı

İnsan Hakları İzleme (Human Rights Watch) örgütü, Antonio Guterres'in mültecilere destek olduğuna dikkat çekerken, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Guterres'in vizyon ve vicdan sahibi aktif bir insan olduğunu ve onun genel sekreterliği döneminde Avrupa Birliği ile BM arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ettiklerini" söyledi.

Guterres, 1995 – 2002 yılları arasında Portekiz Başbakanlığı görevinde bulunmuş, 2005 – 2015 yılları arasında da BM Mülteciler Yüksek Komiserliği görevini üstlenmişti.

Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada eski Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak'a da şans tanınıyordu. BM tarihinde ilk kez bir kadının Genel Sekreterliğe seçilmesini isteyenler oylamadan sonra hayal kırıklıklarını dile getirdiler.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ dpa/AG /HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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