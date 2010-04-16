BM'ye göre Butto'ya suikast önlenebilirdi

T24 - Birleşmiş Milletler (BM) Pakistan'ın eski Başbakanı Benazir Butto suikastıyla ilgili raporunu açıkladı. Raporda suikastın engellenebileceği ve Pakistan makamlarının soruşturma sürecinde zorluk çıkardığı belirtiliyor.



Başkanlığını Harold Wooms'un yaptığı BM Butto Cinayetini Araştırma Komisyonunun 65 sayfalık raporunda, Butto'ya yönelik birçok tehdit bulunduğu, suikastın başarılı olmasının, Pakistan'daki federel hükümet, eyalet ve yerel yönetimin sorumlu olduğu güvenlik zafiyetinden kaynaklandığı ifade edildi.



Dönemin Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in başında olduğu hükümetin, Pencab eyalet yönetiminin ve Ravalpindi bölge polisinin Butto'ya yönelik olası bir suikasta karşı gerekli ve yeterli önlemi alması durumunda suikastın önleneceği vurgulanan raporda, suikastın bir numaralı zanlısının, ordu komutanlarından Beytullah Mesud olduğu kaydedildi.



Beytullah Mesud, Müşerref yönetimince de El Kaide ile bağlantılı olmak ve suikasttan sorumlu olmakla suçlanmıştı. Butto taraftarları ise suikasttan Müşerref ve müttefiklerini sorumlu tutuyordu.



Raporda, "Komisyon, Butto'ya yapılan suikastı araştırmadaki polisin başarısızlığının kasıtlı olduğuna inanmaktadır. Aralarında bazı istihbarat görevlilerinin de bulunduğundan şüphelenilen bu yetkililer, profesyonel olmalarına rağmen gerekli girişimleri, incelemeleri gerektiği gibi yapmak konusunda emin değillerdi" denildi.



Butto'ya yönelik suikastın 15.5 yaşındaki birinin taşıdığı patlayıcıyı patlatmasıyla meydana geldiği belirtilen raporda, bu yaştaki bir çocuğun böyle bir eylemi tek başına yapmasına kimsenin inanmadığı vurgulandı.





"Güvenilir soruşturma" çağrısı



Pakistan yetkililerine ciddi, güvenilir bir soruşturmanın başlatılması çağrısında bulunulan raporda, "bu tarihi önemi de bulunan çirkin suçun planını kimin hazırladığı, kimin emir verdiği ve kimin uyguladığının belirlenmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesinin talep edildiği" kaydedildi.



Benazir Butto, 27 Aralık 2007'de Ravalpindi kentinde bir miting sırasında suikasta kurban gitmiş, dönemin Pakistan Devlet Başkanı Pervez Müşerref, suikastın soruşturulması amacıyla BM'den yardım istemişti.



Konuyu araştıran BM Komisyonu, 30 Mart'ta yapacağı açıklamayı, Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'nin talebiyle bugüne ertelenmişti.







