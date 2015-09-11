BM'ye Filistin bayrağı asılıyor

BM Genel Merkezi'ne Filistin bayrağının asılmasını içeren karar tasarısı BM Genel

Kurulu'nda oylandı. Tasarı 119 "evet" oyuyla kabul edildi. Aralarında ABD ve İsrail'in

de bulunduğu 8 ülkenin temsilcileri "hayır" oyu verdi. Aralarında Almanya'nın da

bulunduğu 45 ülke çekimser kaldı.

İsrail karşı çıkıyordu

Karar uyarınca BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle temsil edilen

Filistin'in bayrağı 193 üye ülke bayrağının bulunduğu yere asılacak. Halen Filistin'in

yanı sıra Vatikan "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne sahip. Tasarıya Filistin'le

birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan 20 ülke daha imza koymuştu. İsrail tasarıya

karşı çıkmıştı.

Vatikan'ın bayrağı da asılacak

Kararla birlikte Vatikan bayrağı da BM'de göndere çekilecek. Vatikan sözcüsü, bayrak

tartışmasına siyasi boyut kazandırılmasını istemediklerini, oylamadan çıkacak sonuç

ne olursa olsun saygıyla karşılayacaklarını açıklamıştı.

Filistin lideri BM'ye geliyor

Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurulu 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Genel

Kurul'da Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas da bir konuşma yapacak. Filistin

temsilcileri, oylamadan olumlu sonuç alınması halinde Abbas'ın ziyareti öncesinde

bayrağın göndere çekilmesini istiyor.

'İsrail'le barış şart'

Filistin, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne 29 Kasım 2012 tarihinde kavuştu.

Aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu Batılı ülkeler, Filistin'in BM'ye üyeliği

için İsrail'le barışı şart koşuyor.

