BM'ye Filistin bayrağı asılıyor

BM Genel Merkezi'ne Filistin bayrağının asılmasını içeren karar tasarısı BM Genel
Kurulu'nda oylandı. Tasarı 119 "evet" oyuyla kabul edildi. Aralarında ABD ve İsrail'in
de bulunduğu 8 ülkenin temsilcileri "hayır" oyu verdi. Aralarında Almanya'nın da
bulunduğu 45 ülke çekimser kaldı.
İsrail karşı çıkıyordu
Karar uyarınca BM'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüyle temsil edilen
Filistin'in bayrağı 193 üye ülke bayrağının bulunduğu yere asılacak. Halen Filistin'in
yanı sıra Vatikan "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne sahip. Tasarıya Filistin'le
birlikte Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan 20 ülke daha imza koymuştu. İsrail tasarıya
karşı çıkmıştı.
Vatikan'ın bayrağı da asılacak
Kararla birlikte Vatikan bayrağı da BM'de göndere çekilecek. Vatikan sözcüsü, bayrak
tartışmasına siyasi boyut kazandırılmasını istemediklerini, oylamadan çıkacak sonuç
ne olursa olsun saygıyla karşılayacaklarını açıklamıştı.
Filistin lideri BM'ye geliyor
Birleşmiş Milletler 70. Genel Kurulu 15 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında yapılıyor. Genel
Kurul'da Filistin özerk yönetimi lideri Mahmud Abbas da bir konuşma yapacak. Filistin
temsilcileri, oylamadan olumlu sonuç alınması halinde Abbas'ın ziyareti öncesinde
bayrağın göndere çekilmesini istiyor.
'İsrail'le barış şart'
Filistin, "üye olmayan gözlemci devlet" statüsüne 29 Kasım 2012 tarihinde kavuştu.
Aralarında ABD ve Almanya'nın da bulunduğu Batılı ülkeler, Filistin'in BM'ye üyeliği
için İsrail'le barışı şart koşuyor.