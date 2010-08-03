BMW kârını 7 katına çıkardı

T24- Alman otomotiv devi BMW yılın ikinci çeyreğinde kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yedi kat artırdı.



Lüks otomotivler üreten şirketin Nisan-Haziran dönemindeki kârı, 834 milyon euro oldu.



Bu rakam 2009'un ikinci çeyreğinde 121 milyon euroydu.



BMW'nin yılın ikinci çeyreğinde karının 674 milyon euro civarında olması tahmin ediliyordu.



Aynı dönemde şirketin gelirleri de yüzde 18 oranında bir artışla 15 milyar 350 milyon euroya yükseldi.



BMW yetkilileri 2010'un ikinci çeyreğinde BMW, Mini ve Rolls Royce satışlarında yüzde 12,5 artış olduğunu söyledi.

Çin pazarı büyüyor

BMW yetkilileri, bilançolarındaki pozitif görünümün en önemli nedeninin Çin'deki satışlarda gözlenen büyük artış olduğunu açıklandı.

2010'un ikinci çeyreğinde, BMW'nin Avrupa'daki satışları yüzde 3,6, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışları yüzde 5,6 artarken, Asya pazarında artış oranı yüzde 59 oldu.

BMW bu dönemde Çin ve Tayvan'da 45 bin 200 araç sattı.

Bu da, yüzde 99'a yakın bir artışa tekabül ediyor.

BMW, mali piyasalarda toplarlanma görüldüğünü ve ürettiği yeni modellere talep olduğunu belirterek, 2010 yılı satış ve gelir beklentilerini yükseltti.

Şirket geçen yıl iş gücünü yaklaşık yüzde 3 azaltmıştı.

Ancak BMW bu yıl yaklaşık yarısı Almanya'da olmak üzere 1000 kişiyi işe almayı planlıyor.

Şirketin bugün açıkladığı kar oranı sonrası yatırımcıları memnun ederken, BMW hisseleri Frankfurt Borsası'nda yüzde 3,4 değer kazandı.