BMW 300 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomobil üreticisi BMW, Avrupa'da satılan dizel motorlu 323 bin 700 aracı geri çağırıyor. Münih merkezli şirketten yapılan açıklamada, 96 bin 300'ü Almanya'da satılmış olan araçlarda yangın tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle böyle bir karar alındığı kaydedildi. BMW'nin açıklamasında, egzoz gazı geri emilim modülündeki bir hata yüzünden, araçların motorunda yangın çıkma olasılığının bulunduğu bildirildi.

Araç sahiplerine gelecek haftadan itibaren haber verileceği ve hatalı parçaların BMW servisi veren oto tamirciler tarafından değiştirileceği duyuruldu.

Araçların 75 bininin İngiltere, 24 bin 700'ünün İtalya, 23 bin 500 kadarının da Fransa'da satıldığı açıklandı.

BMW özür dilemişti

Şirketin geri çağırdığı modeller, Nisan 2015 ile Eylül 2016 arasında üretilen dört silindirli dizel motorlu 3, 4, 5, 6, 7, X3, X4, X5 ve X6 serisi ile, Temmuz 2012 ile Haziran 2015 arasında üretilen altı silindirli dizel motorlu araçlar.

BMW aynı gerekçeyle Güney Kore'de de 100 binden fazla aracı geri çağırmıştı. Şirket, bu ülkede 30'u aşkın aracının yanmasından ötürü özür dilemek zorunda kalmıştı.

dpa,AFP,rtr/AÜ,CÖ

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