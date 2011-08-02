-BM: SOMALİ'DEKİ AÇLIK YAYILABİLİR NEW YORK/HARTUM/CENEVRE (A.A) - 02.08.2011 - Birleşmiş Milletler (BM), şimdiye kadar onbinlerce insanın ölümüne neden olan Afrika Boynuzu'ndaki açlığın, Somali'de yakında altı bölgeye daha yayılma tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. BM İnsani Operasyonlar Bölümü Başkanı Valerie Amos, düzenlediği basın toplantısında, Somali'de geçen ay iki bölgede etkili olan açlığın kontrol altına alınamazsa beş ya da altı bölgeye daha yayılma ihtimalini belirterek, "geniş kapsamlı bir çözüm" çağrısı yaptı. Şimdiye kadar onbinlerce Somalilinin açlıktan öldüğünü ve yüzbinlercesinin de açlık tehdidi altında bulunduğunu belirten Amos, uzun mesafelerden ötürü açlıktan etkilenenlerin, özellikle çocukların, yiyecek bulmak için yürüyüş sırasında öldüklerini kaydetti. Amos, "Eğer bu insanların uzun mesafeler yürümesini engellersek, kitlesel ölümleri de engelleriz" dedi. Amos, ayrıca son 60 yılın en büyük kuraklığı nedeniyle çok sayıda küçük ziraatçinin de umutsuzluk içinde olduğunu söyledi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Fatumata Lejeune-Kaba da yaptığı açıklamada, açlığın bir ay içinde tüm Güney Somali'ye yayılabileceğini belirterek, onbinlerce kişinin başkent Mogadişu'ya akın ettiğini bildirdi. Somali'nin güneyindeki tüm bölgelerin bu ay sonu ya da eylül başında açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu söyleyerek, 27 bini geçen ay olmak üzere 100 bin kişinin savaşla yerle bir olan Mogadişu'ya akın ettiğini belirten sözcü, başkente daha önce de savaşlardan kaçan 370 bin kişinin göç ettiğini kaydetti. BM, Somali nüfusunun dörtte birine denk gelen 7,5 milyon kişinin yerinden olduğunu belirtiyor. -SOMALİ DEVLET BAŞKANI- Somali Devlet Başkanı Şerif Şeyh Ahmed de Sudan'a ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülkesindeki açlık felaketine karşı Arap ve Afrika ülkelerinden gönderilen yardımların eşgüdüm içinde yapılmadığını söyledi. "Arap ve Afrika ülkelerinin yardımları iyi ama eşgüdümlü değil" diyen Somali Devlet Başkanı, Somali'deki kuraklık kurbanları için Afrika Birliği tarafından düzenlenen bağışçılar toplantısının haftaya Addis Abeba'da yapılacağını bildirdi. -BM'DEN ÜCRETSİZ HAVA TAŞIMASI ÇAĞRISI- Öte yandan, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü de Afrika Boynuzu'na acil gıda yardımı ulaştırmak için ücretsiz hava taşıması istedi. Sözcü, bu yardımın ulaştırılabilmesi için tüm hava taşıma endüstrisine ücretsiz veya yüksek indirimli taşıma güvencesi vermesi çağrısında bulundu.