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Dünya

BM'nin Suriye raporu CENEVRE (A.A)

28 Kasım 2011 19:04

-BM'nin Suriye raporu CENEVRE (A.A) - 28.11.2011 - BM, Suriye ordusunun ve güvenlik güçlerinin, geçen Mart ayından bu yana cinayet, işkence ve tecavüz dahil olmak üzere insanlığa karşı suç işlediğini bildirdi.  Suriye soruşturmasını yürüten BM komisyonu, Suriye ordusunun ve güvenlik güçlerinin, cinayet, işkence ve tecavüz dahil olmak üzere insanlığa karşı suç işlediğini ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad hükümetinin, bu suçların sorumlusu olduğunu açıkladı. Bağımsız uzmanlardan oluşan komisyonun raporunda, Kasım ayı başına kadar en az 256 çocuğun hükümet güçleri tarafından öldürüldüğü, bazı erkek çocuklarına tecavüz edildiği ve 2 yaşındaki bir kız çocuğunun, büyüyünce gösterici olmasını engellemek amacıyla vurularak öldürüldüğü bildirildi.    Komisyonun, soruşturma çerçevesinde 223 kurban ve taraf değiştirenler dahil olmak üzere görgü tanıklarıyla görüştüğü belirtilirken, raporda, Suriye'ye, "büyük insan hakları ihlallerine" son vermesi, toplu halde tutuklananların serbest bırakması, basının, yardım çalışanlarının ve insan hakları gözlemcilerinin ülkeye girişine izin vermesi çağrısında bulunuldu.   BM Komisyonu ayrıca Suriye'ye silah satışına uluslararası ambargo uygulanması çağrısı yaptı.

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