BM'nin kimyasal silah denetçileri Suriye'de

Suriye’de kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları incelemek üzere Suriye’ye giden Birleşmiş Milletler’den bir denetçi ekibi Şam’a vardı.

Suriye rejimine bağlı birlikler ve muhalifler birbirilerini, Han el Assal başta olmak üzere bazı kentlerde kimyasal kullanmakla suçluyor.

Kuzey kentinde Mart ayında kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırılarda 26 kişi ölmüştü.

Suriye hükümeti geçen ay, aralarında Han el Assal’ın da bulunduğu üç farklı kente BM denetçilerinin girişlerine onay vermişti.

BM’nin silah denetçileri ve sağlık uzmanları Pazar günü Şam’daki Four Seasons Oteli’ne yerleşti ancak uzmanlar gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Suriye’nin BM ekibiyle “tam işbirliği halinde olacağını” söyledi.

İsveçli silah uzmanı Ake Sellström liderliğindeki soruşturma ekibi, kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını ve hangi tür maddeler kullanıldığını açıklama yetkisine sahip fakat ekip, kimyasal silah kullanıldıysa bunun sorumlusunun hangi taraf olduğunu açıklama yetkisi yok.

Uzmanlar, olayın üstünden geçen zamanın soruşturmayı zorlaştırdığı görüşünde.

İncelenecek kentlerden yalnızca Han el Assal’ın adı açıklandı.

BBC Muhabiri Jim Muir, Mart ayında kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen kentin o tarihten itibaren muhaliflerin kontrolünde olduğunu söylüyor.

BBCTürkçe