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Dünya

BM'nin 'İyi Niyet Elçisi' Emma Watson: Bana 'feminazi' demeleri umrumda değil

"Kenya'da bir çay tarlasında çalışan kadın da, Wallstreet’de broker olan kadın da para kazanırken erkeklerle eşit değil"

09 Mart 2016 00:07

Hollywood'un ünlü oyuncusu ve Birleşmiş Milletler’de 'İyi Niyet Elçisi' Emma Watson, People dergisine verdiği röportajda feministliği ve bu konudaki açıklamaları yüzünden bir grubun kendisine 'feminazi' demesinin umrunda olmadığını söyledi.

Radikal'in haberine göre, cinsiyet çalışmaları ve feminizm ile ilgili akademik çalışmalar yapabilmek için Hollywood’daki kariyerine bir sene ara verdiğini geçtiğimiz günlerde duyuran Emma Watson sahip olduğu ünün, kendisinin de maruz kaldığı cinsiyet ayırımcılığına karşı bir kalkan olmadığını söyledi.

Hollywood’daki kadın ve erkek oyuncuların kazançları arasındaki farka dikkat çektiği açıklamaları yüzünden eleştirilmesini de umursamadığını söyleyen Watson, People’daki röportajında sözlerine şöyle devam etti: 'Para hakkında konuşmamamız gerekir; yoksa insanlar sizin ‘zor’ ya da ‘diva’ olduğunuzu düşünür. Ancak şu anki durum, ‘Tamam. Bana ‘diva’ deyin, bana ‘feminazi’ deyin, benim ‘zor’ olduğumu düşünün, bana ‘başka derdi olmayan ‘feminist’ deyin, istediğinizi söyleyin. Söylediğiniz hiçbir şey benim doğru şeyi yapmayı denememe ve doğru şeyin olmasını sağlamama engel olmayacak. Çünkü söyledikleriniz beni etkilemiyor.’

Birleşmiş Milletler’de İyi Niyet Elçisi ve cinsiyet eşitliği platformu HeforShe’nin kurucusu olan Watson, ‘Kenya’da bir çay tarlasında çalışan kadın da, Wallstreet’de broker olan kadın da, Hollywood’da oyuncu olan da eşit olarak para kazanmıyor’ dedi.

Guardian’da yer alan habere göre geçmişte yaşadığı el tacizlerini, akşam evine dönerken korktuğu anları, peşine takılanları bu tür olayların kendi ününün gölgesinde kalmasını istemediği için dile getirmek istemediğini söyleyen Watson, HeForShe kampanyasının, erkeklere cinsiyet eşitsizliğinin nelere yol açtığını hatırlatmak için hazırlandığını da belirtti.

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