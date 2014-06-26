BM'nin Irak Özel Temsilcisi, IŞİD'e askeri müdahale istedi

BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve müttefiklerine askeri müdahalede bulunulması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Mladenov, Bağdat'tan video konferans yöntemiyle New York'a bağlanarak düzenlediği basın toplantısında, Irak'taki son gelişmeleri ve çözüm önerilerini gazetecilerle paylaştı.

Irak'taki krizin temelinde IŞİD ve müttefiki silahlı grupların uyguladığı şiddetin olduğunu vurgulayan Mladenov, bu gruplara askeri operasyonla cevap verilmesi gerektiğini ancak bu operasyonun Bağdat ve Erbil'in ortak çalışmasıyla başarılı olabileceğini kaydetti.

Askeri planın Iraklılar önderliğinde olması gerektiğini vurgulayan Mladenov, bunun için çeşitli gruplar arasında geniş bir uzlaşının da sağlanması gerektiğini ifade etti.

Mladenov, askeri yöntemlerin gerekli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını da vurgulayarak, "Biz sürekli ulusal diyalog ve birlik çağrısı yaptık ve Sünni toplumun siyasi süreçlere tam katılımını savunduk. Sünnilerin katılımı olmadan siyasi süreç eksik kalır" dedi.

Sivil kayıpların sayısı bin 300'den fazla

Mladenov, IŞİD'in Irak'ta ilerleyişinden bu güne yaşanan sivil kayıplara da değinerek, 5 Haziran'dan bu yana öldürülen sivillerin sayısının bin 300'den fazla olduğunu, bin 250 kişinin de yaralandığını söyledi.

IŞİD ve diğer silahlı grupların yapısına ilişkin de bilgi veren Mladenov, Suriye'den Irak'a geçen militanların "iyi eğitimli, tam teçhizatlı ve savaşmaya iyi hazırlanmış" kişiler olduğunu belirtti.