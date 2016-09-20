BM'nin Halep yardım konvoyu vuruldu; 12 ölü

Suriye'de kurban bayramının ardından sonlanan ateşkeste Halep'e insani yardım malzemesi gönderilmek üzere bekleyen Birleşmiş Milletler'e ait 31 TIR'dan 18'i vuruldu. Konvoyların Suriye ordusuna ait savaş uçaklarınca vurulduğu iddia edildi. BM Sözcüsü Stephane Dujarric saldırıyı doğruladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ateşkes aracılığıyla kuşatma altındaki Halep'e insani yardım götürmek üzere yola çıkan yardım konvoyunun, Halep'in batısında Suriye veya Rusya savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 12 yardım görevlisi ve şoförün hayatını kaybettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler pazartesi günü 78 bin kişiye yetecek buğday ve sağlık malzemelerinin Urum el Kubra kasabasındaki yardım merkezine teslim edileceğini duyurmuştu.

BM: Kasıtlıysa savaş suçu

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Halep'e bağlı Urum el Kubra bölgesinde BM ve Suriye Kızılayı'na ait insani yardım konvoyuna yönelik saldırı nedeniyle dehşete düştüğünü belirterek, "Bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur" dedi.

O'Brien, yaptığı açıklamada, Urum el Kubra bölgesindeki insani yardım konvoyuna yönelik saldırıya tepki gösterdi. İlk belirlemelere göre bu "korkunç saldırıda" çok sayıda kişinin öldüğünü ve ciddi şekilde yaralandığını belirten O'Brien, Suriye Kızılayı'na ait bir depo ve sağlık merkezinin de vurulduğunu aktardı.

"Halep'in kuzeybatısındaki Urum el Kubra bölgesinde insani yardım konvoyuna düzenlenen hava saldırısından tiksindim ve dehşete düştüm" ifadesini kullanan O'Brien, saldırıyı mümkün olan en şiddetli şekilde kınadığını kaydetti.

O'Brien, 78 bin kişiye insani yardım götürecek konvoya ait bilgilerin daha önce bütün taraflara net bir şekilde gönderildiği bilgisini verdi. Yardıma muhtaç insanlara cesurca ve özveriyle ulaşmaya çalışan görevlilere saldırmanın asla kabul edilemeyeceğini ve maruz görülemeyeceğini vurgulayan O'Brien, "Bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur" diye konuştu.

O'Brien, saldırıyla ilgili tarafsız ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye'nin Halep kentinde insani yardım konvoyunun vurulmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kirby, Washington yönetiminin insani yardım konvoyunun vurulmasına "sert tepki" gösterdiğini ifade ederek, "ABD, bugünHalep yakınlarında bir insani yardım konvoyunun bombalandığı yönündeki haberlerden dolayı öfkelidir" ifadesini kullandı.

Moskova'yı bir haftadan fazla süredir insani yardımların yerlerine ulaştırılması konusunda üzerine düşeni yapmaya davet ettiklerini hatırlatan Kirby, "Aynı şekilde bir haftadan fazla bir süredir Suriye rejimi, Birleşmiş Milletler (BM) konvoylarının söz konusu yerlere ulaşımını engellemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, konvoyun gideceği yerin Suriye rejimi ve Rusya tarafından bilindiğini savunarak, buna rağmen Suriyelilere yardım götüren görevlilerin öldürüldüğünü ifade etti.

Bu konuyu doğrudan Rusya ile görüşeceklerini aktaran Kirby, "Çatışmaların durdurulması anlaşmasının çok kötü bir şekilde ihlali sonrasında Rusya ile gelecekteki muhtemel iş birliğimizi yeniden değerlendireceğiz" ifadesine yer verdi.