BM'nin ateşkesine iki taraftan da ret

Türkiye'nin de üye olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze için acil ateşkeş çağrısında bulundu. Ancak Hamas da İsrail de teklifi reddetti
BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da katıldığı, dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in başkanlık ettiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında, acil ateşkes çağrısı yapılmasını öngören karar tasarısı dün gece kabul edildi. 50'den küçüklere El Aksa'da cuma yasakBM: Gazze kurbanlarının üçte biri çocuk
Hamas'ın Lübnan'daki yetkililerinden Rıfat Mora, "Bu kararı reddediyoruz, çünkü karar ne bizim çıkarlarımızı, ne de Filistin halkının çıkarlarını kolluyor" dedi. Hamas yetkilisi, "bu kararın, Filistin halkının özlemleri ve temel hedeflerini de göz önüne almadığını" söyledi.
İsrail Başbakanı Ehud Olmert de bu ateşkesin işlemeyeceğini iddia ederek, "Daha bu sabah Filistinliler bize roket attı. Biz, halkımızı korumaya devam edeceğiz. BM'nin kararına rağmen operasyonlar sürecek" dedi.ABD yine 'çekimser' kaldı
Türkiye'nin de 'geçici üye' sıfatıyla aralarında bulunduğu 15 üyeli konsey üyelerinin 14'ü Gazze'de ''acil, kalıcı ve taraflar tarafından tamamıyla uyulacak ve İsrail birliklerinin Gazze'den tamamıyla çıkmalarının yolunu açacak ateşkes'' çağrısında bulunan karar tasarısına ''evet'' oyu verdiler.
ABD ise oylamada çekimser oy kullandı. Oylamada ABD'yi, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice temsil etti. Türkiye 48 yıl sonra oy kullandı
Güvenlik Konseyi geçici üyeliği bu yıl başında başlayan Türkiye, konseyde üye olarak 48 yıl aradan sonra ilk kez oy kullandı. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Ali Babacan temsil etti.
İngiltere tarafından sunulan ve kabul edilen karar tasarısında, Gazze'de derinleşen insani krizden ve şiddet olaylarından büyük endişe duyulduğu belirtilerek, gıda, akaryakıt ve tıbbi malzemeleri de içeren insani yardımın engelle karşılaşmadan Gazze'ye ulaşması, dağıtılması öngörülüyor ve BM ülkelerinin Gazze'deki insani ve ekonomik durumun düzelmesi için yürütülen uluslararası çabaları desteklemeleri isteniyor. Tüm şiddet eylemleri kınandı
Sivillere yönelik tüm şiddet ve terör eylemlerinin kınandığı kararda, kalıcı ateşkes ve sukuneti
sağlamak için Gazze'ye yasadışı silahların ve mühimmatın girişinin önlenmesi ve İsrail-Gazze
arasındaki geçiş noktalarının da yeniden açılması yönünde düzenlemeler yapılması için üye ülkelerin çabalarını yoğunlaştırmaları isteniyor. Bu kapsamda, hem Mısır'ın iki taraf arasında başlattığı, hem de aynı kapsamda süren diğer bölgesel ve uluslararası çabaların da memnuniyetle karşılandığı kaydediliyor.
Kararda, Filistinler'in kendi aralarında uzlaşmaları yönünde somut adımları atmaları isteniyor ve bu çerçevede, Mısır ve Arap Birliği'nin arabuluculuk çabalarının da desteklendiği ifade ediliyor. İki devletle çözüm
Kararda, İsrail-Filistin sorununun ancak barışçıl yollarla çözülebileceği, iki devletli çözümün
gerekli olduğu belirtilip, bu yönde tarafların ve uluslararası toplumun, ''İsrail ve Filistin'in iki
demokratik ülke olarak yanyana ve barış içinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşamalarını
öngören bir vizyonu temel alan kapsamlı bir barışa yönelik çabalarını acilen yeniden başlatmaları gerektiği'' de vurgulanıyor.
Kararda, Ortadoğu Dörtlü'sünün bu yıl Moskova'da uluslararası bir toplantı düzenleme düşüncesininde memnuniyetle karşılandığı belirtiliyor. Gazze, Filistin devletinin parçası olacak
Kararın giriş paragraflarında ise Gazze'nin bölgede kurulacak Filistin devletinin bir parçası olacağı belirtilerek, Filistin ve İsrail nüfuslarının korunması gerektiği belirtiliyor ve tüm sivillerin
güvenliği ve refahının önemi vurgulanıyor.
Konseyde TSİ 03.30'da yapılması beklenen oylama oturumu, TSİ saat 04.17'de başladı. Toplantıya İsrail, Filistin, Suudi Arabistan ve Mısır temsilcileri de oylama hakkı olmadan
katıldılar.
Karar, BM'de gün boyu süren müzakerelerin sonunda hazırlanıp kabul edildi. BM Güvenlik Konseyi'nin kararları, uluslararası hukukta bağlayıcı nitelik taşıyor.