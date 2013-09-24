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Dünya

BM'nin AIDS raporu: Dünyada 35,5 milyon kişi HIV taşıyor

BM, yıllık AIDS raporunu yayımladı. Raporda dünyada yaklaşık 35,5 milyon kişinin HIV taşıdığı belirtildi

24 Eylül 2013 02:52

BM, yıllık AIDS raporunu yayımladı. Rapora göre, AIDS konusunda çok büyük ilerlemeler kaydedildi.

Rapora göre, dünya genelinde tedavi imkanlarına daha iyi erişim sağlanarak AIDS konusunda çok büyük ilerlemeler kaydedildi.

Dünyada yaklaşık 35,5 milyon kişinin HIV taşıdığı belirtilen raporda, hastalıktan ölüm oranının büyük oranda düştüğü vurgulandı.

Raporda, 2005'te 2,3 milyondan fazla, 2011'de 1,7 milyon ve 2012'de 1,6 milyon kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Uzmanlar, raporda, virüsü yeni kapanların sayısının geçen yıl 2,3 milyona gerilediğini, bu sayının 2011'de 2,5 milyon olduğunu bildirdi.

Geçen yıl yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 9.7 milyon kişinin tedaviye erişimi olduğu, bunun da önceki yıla göre yüzde 20lik artış sağlandığını gösterdiği vurgulandı.

Raporda, 2001'den bu yana yeni vakaların sayısının genel olarak her yıl yüzde 33, sadece çocuklar göz önüne alındığında ise yüzde 52 azaldığı kaydedildi.

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