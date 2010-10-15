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Dünya

BM'NİN 4,1 MİLYAR DOLAR ALACAĞI VAR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

15 Ekim 2010 22:27

-BM'NİN 4,1 MİLYAR DOLAR ALACAĞI VAR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 15.10.2010 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un idari işlerden sorumlu yardımcısı Angela Kane, BM'ye üye ülkelerin BM'ye toplam 4,1 milyar dolar borcu olduğunu söyledi. Kane BM'de düzenlediği basın toplantısında, küresel mali kriz sonucu BM'ye üye ülkelerin borçlarını ödeyememesi nedeniyle bu yıl BM'nin bütçesinin 4,1 milyar dolar açık verdiğini bildirdi. ABD'nin BM'ye borcunun 1,2 milyar dolar olduğunu ifade eden Kane, toplam 4,1 milyar dolarlık borcun 3,2 milyar dolarının BM'nin barışı koruma operasyonlarının bütçesine ait olduğunu kaydetti. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, ABD'nin BM'ye borcuyla ilgili sorular üzerine, ABD'nin BM'ye zamanında ve tam olarak katkı paralarını ödediğini, ABD'nin bütçe yılı sonuyla BM'nin bütçe yılı sonunun farklılık gösterdiğini ifade etti.

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