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Dünya

BM: Kağıt gazeteler 2040'ta kaybolacak CENEVRE (A.A)

03 Ekim 2011 17:55

-BM: Kağıt gazeteler 2040'ta kaybolacak CENEVRE (A.A) - 03.10.2011 - Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Entellektüel Mülkiyet Örgütü, geleneksel kağıt gazetelerin 2040 yılına kadar ortadan kalkacağını ve yerini dijital olanların alacağını bildirdi. BM'ye bağlı örgütün Genel Direktörü Francis Gurry, İsviçre'de yayınlanan La Tribune de Geneve gazetesine verdiği demeçte, "Birkaç yıla bizim bugün bildiğimiz basılı gazeteler hiç kalmayacak. Bu bir evrim, ne iyi ne kötü, gazetelerin 2040'ta kaybolacağına dair araştırmalar var, bu ABD'de 2017'de tahmin ediliyor" dedi. Bunun kaçınılmaz bir evrim olduğunu ve ABD'de şimdiden kağıt kitaptan çok dijital kitap satıldığını, kentlerde artık daha az kitapçı kaldığını belirten Gurry, bu gelişime bağlı sorunlardan birisinin de gazetecilerin gelirleri olacağının altını çizdi. "Editörler, makaleleri yazanlara ödeyecek geliri nereden bulacaklar?" diye soran BM'ye bağlı kuruluşun yetkilisi Gurry, makaleleri yazanların parasını ödeyebilmek için telif hakları sistemini muhafaza etmek gerektiğini, bu olmadan makale ve haberleri yazanların yaşayamayacağını belirtti.

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