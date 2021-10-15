BMI Business School Geleceğin Lider COO'ları sertifika programının ilk dönemini başlatıyor

BMI Business School tarafından ilk kez düzenlenecek olan ve büyük bir merakla beklenen Stratejik Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi ( COO ) Sertifika Programı’nın tarihi belli oldu. Operasyon, üretim, tedarik zinciri, satın alma, mühendislik, kalite, proje yönetimi ve benzeri alanlarda en az 5 yıl deneyim sahibi olan iş dünyası profesyonellerini, üst düzey operasyon yönetimi koltuklarına hazırlamayı hedefleyen eğitim programının ilk dönemi, Aralık 2021’de Online olarak gerçekleştirilecektir.

Detaylı Bilgi: https://www.bmieducation.com/executive-education/coo-executive-education?utm_source=t24

Operasyon Yönetimi’nin Günümüzdeki Konumu

Günümüz dünyasında pandeminin de getirdiği değişen koşullar sebebiyle, lojistik, tedarik zinciri, depolama, dağıtım ve operasyon gibi kavramların önemi oldukça büyüdü. Yeni gelişen koşullara adapte olmakta daima hızlı aksiyon alan, Türkiye’de iş okulu konseptin öncü ve lider kurumu BMI Business School, Executive eğitim programlarına bir yenisini daha katıyor. Kurumun hedeflerini gerçekleştirmesinde önemli rol alan operasyon, tedarik zinciri ve üretim stratejisi alanlarında iş dünyası profesyonellerinin yetkinliklerini geliştirmesinin yanı sıra dünyadaki güncel kavram ve olayların incelendiği sertifika programını başlatıyor.

“Stratejik Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi ( COO ) Sertifika Programı” nın ilk dönemi Aralık 2021’de online olarak gerçekleşecek. Stratejik yönetim, analiz ve planlama teknikleri hakkında güncel bilgi seti kazandırarak, kurumun ve ekibinin operasyon & üretim alanlarında bakış açısını stratejik ve inovatif seviyeye taşımasını sağlayacak eğitim, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden akademisyen kadrosu ve Türkiye’nin lider kurumlarının yöneticilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Stratejik Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi (COO) Sertifika Programı

Stratejik Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi – Geleceğin Lider COO’ları eğitiminin amacı, operasyon yönetimi alanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyerini geliştirmeyi hedefleyen profesyonelleri, En Üst Seviye Operasyon Yöneticisi (COO) rolüne hazırlamak, stratejik bakış açısına, güncel dünya trendlerine ve güçlü liderlik özelliklerine sahip COO’lar yetiştirmektir.

Bir COO’nun sahip olması gereken teknik bilgiler, sosyal beceriler ve liderlik yetkinliklerinin kapsama alındığı bu sertifika programında katılımcılar, operasyon ve üretim yönetimi, stratejik düşünme ve yönetim alanlarında kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar. Türkiye’nin lojistik, tedarik zinciri, üretim yönetimi, proje yönetimi, kalite yönetimi, dijital dönüşüm, inovasyon gibi alanlarda en önemli uzmanları ve akademisyenleriyle çalışacaklar. Aynı zamanda sektörün önde gelen COO’ları, yönetim danışmanları ve dijital dönüşüm uzmanları ile gerçekleştirecekleri koçluk ve deneyim aktarım seansları sayesinde, güncel örnekleri inceleyecekler, pratikte uygulanabilir bilgi ve yetkinlik edecekler.

Online Dönemde - Eğitim programında katılımcılar 10 Gün boyunca belirlenen saatlerde online seanslar aracılığıyla Operasyon, Tedarik Zinciri, Lojistik, Üretim Yönetim alanlarında Türkiye'nin lider akademisyenleri ve eğitmenleri, Türkiye’nin lider firmalarının COO’ları ve üst düzey operasyon ve üretim yöneticileri, sektörün önde yönetim ve dijital dönüşüm danışmanlarıyla, eğitim / sunum seanslarında buluşacaklar, güncel ve başarılı örnekleri inceleyecek – vaka analizleri / çalışmaları uygulayacak, bilgi - deneyim paylaşımı seansları gerçekleştirecekler.

Eğitim programı, operasyon, üretim, tedarik zinciri, satın alma, mühendislik, kalite, proje yönetimi ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, üst düzey operasyon yönetimi koltuklarına hazırlamak için tasarlanmıştır. Programa ilgili alanlarda, en az 5 yıl deneyim sahibi, kurumlarında ilk-orta düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmektedir.

Bununla birlikte, programa kendini operasyon ve mühendislik alanlarında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve satış, teknoloji, pazarlama gibi diğer departmanlardaki üst düzey yöneticilerin katılımı da kabul edilmektedir.

Program sonunda katılımcılar, BMI tarafından hazırlanan resmi “Stratejik Operasyon & Tedarik Zinciri Yönetimi” sertifikasına hak kazanacaklardır. Detaylı bilgi için https://www.bmieducation.com/executive-education/coo-executive-education?utm_source=t24 adresini ziyaret edebilirsiniz.