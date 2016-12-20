BMGK'dan Büyükelçi Karlov kararı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetini “terörist eylem” olarak tanıdı ve faillerin cezalandırılması çağrısında bulundu.
Rusya’nın talebi üzerine acil toplanan BMGK’nın kararında, “Güvenlik Konseyi üyeleri, 19 Aralık’ta Türkiye’nin başkenti Ankara’da Rusya Federasyonu Büyükelçisi’nin ölümüyle sonuçlanan terörist saldırıyı en ciddi biçimde kınıyor” denildi.
Yazıda, “Güvenlik Konseyi üyeleri, saldırı failleri, organizatörleri ve sponsorlarının adalet önüne çıkarılması gerektiğinin altını çizdi” ifadelerine yer verildi.