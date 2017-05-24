BMGK, İngiltere'deki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan terör saldırısını kınadı.

BM Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada "barbar ve korkakça" olarak nitelendirilen terör saldırısı kınandı.

Terör saldırısının kurbanlarının yakınları ile Birleşik Krallık ve halkına taziye dilekleri sunulan açıklamada, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu ve terörle mücadelede İngiltere ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanan açıklamada, tüm üye ülkelerin terörle uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmesi gerektiği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamada Manchester'daki "korkunç" terör saldırısını kınayarak, bu "aşağılık" saldırının sorumlularının derhal bulunmasını ve adalete teslim edilmesini umut ettiğini ifade etti.

İngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 60'dan fazla kişi de yaralanmıştı.