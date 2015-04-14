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Dünya

BMGK, Husilere yönelik silah ambargosunu onayladı

Husilerden koşulsuz olarak şiddeti bırakmaları, ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri, el koydukları askeri malzemeleri iade etmeleri isteniyor

14 Nisan 2015 21:46

BM Güvenlik Konseyi'ne Ürdün tarafından sunulan ve Yemen'de Husilere karşı hava harekatını yürüten koalisyon ülkelerince hazırlanan karar tasarısı kabul edildi. Husilerden koşulsuz olarak şiddeti bırakmaları, ele geçirdikleri bölgelerden çekilmeleri, el koydukları askeri malzemeleri iade etmeleri, siyasi tutukluları ve çocuk askerleri hemen salıvermeleri istenen tasarı, 14 ülkenin desteği ve Rusya'nın çekimser kalmasıyla konseyden geçti.

Tüm taraflardan yabancı ülke vatandaşlarının, yardım görevlileri ve diplomatların tahliyesine imkan sağlanması istenen tasarıda, insani yardım ulaştırılması için de Yemen hükümeti ile koordineli şekilde çatışmalara ara verilmesi talep edildi.

Tasarı kapsamında, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Ali Salih ile Husi liderlerinden Abdulmalik el-Husi'ye doğrudan ya da dolaylı silah temini, satışı ve transferi de yasaklandı. Üye ülkelerden, Yemen'de ambargo uygulananlara silah taşındığına dair makul ve yeterli bilgi olması durumunda hava, kara ya da deniz sahasını kullanan ilgili kargo vasıtasında arama yapmaları istendi.

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