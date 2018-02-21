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Dünya

BM'den 'Zeytin Dalı Harekâtı'na son verilsin' çağrısı

"Çatışmaların sayısı ne kadar çoğalırsa yardıma muhtaç insanlara erişim o kadar azalıyor"

21 Şubat 2018 04:43

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı harekatına son verilmesi ve taraflar arasında cepheleşmenin önlenmesi çağrısında bulundu.

Bugünkü basın toplantısında Afrin'deki son durumu değerlendiren Dujarric, "Bu askeri operasyonlara son verilmesi gerekiyor. Çatışmaların sayısı ne kadar çoğalırsa yardıma muhtaç insanlara erişim o kadar azalıyor. Afrin veya Doğu Guta'daki çatışmalar yüzünden insanlar evlerini terk ediyor. Her yeni gün beraberinde daha fazla acı getiriyor" dedi. 

Sputnik'te yer alan habere göre; Dujarric, "Çatışmaların yaşandığı her gün, çatışmaya dahil olan taraflar arasındaki cepheleşme riskini daha da artırıyor" diye ekledi.

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