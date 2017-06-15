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BM'den Türkiye'ye "diplomatik dokunulmazlık" eleştirisi

Akay, uluslararası ceza mahkemeleri tarihinde tutuklanan ilk BM yargıcı olmuştu

15 Haziran 2017 15:57

Birleşmiş Milletler'den (BM) 'FETÖ/PDY' üyelerinin gizli haberleşme programı olduğu iddia edilen 'Bylock'u kullandığı gerekçesiyle terör örgütü üyeliğinden yargılanan BM Uluslararası Ceza Hâkimi ve emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay'ın ceza almasına tepki geldi. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, yapılan açıklamada Türkiye'nin, Akay'ın BM yargıcı olarak diplomatik dokunulmazlığını ihlal ettiğini savunuldu.

UCM’nin Ruanda’daki savaş suçlarına ilişkin temyiz mahkemesinin beş kişilik yargıç heyetinde yer alan Akay, eylül ayında gözaltına alınmış, Bylock kullandığı gerekçesiyle hakkında 'FETÖ' üyeliğinden dava açılmıştı. Akay’ın davasında karar dün (14.06.2017) çıktı. Akay, Bylock kullandığı gerekçesiyle, örgüt üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, hükümle birlikte Akay’ın tahliyesine karar verirken, Akay'a adli kontrol ve yurtdışı yasağı konuldu.

Akay, uluslararası ceza mahkemeleri tarihinde tutuklanan ilk BM yargıcı.

 

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