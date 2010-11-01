-BM'DEN TERÖR SALDIRISINA KINAMA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.11.2010 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un İstanbul'da dün meydana gelen ve 32 kişinin yaralanmasına neden olan intihar saldırısını kınadığını söyledi. Sözcü Nesirky, Genel Sekreter Ban'ın Taksim'de dün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili olarak herhangi bir tepkisinin olup olmadığının sorulması üzerine, "Genel Sekreter elbette dün İstanbul gibi büyük bir kentin merkezinde düzenlenen bu saldırıdan haberdar. Genel Sekreter insanları hedef alan tüm terör saldırılarını açık bir şekilde kınamaktadır" dedi. Çin'de temaslarını sürdüren Genel Sekreter Ban'ın 3 Kasımda New York'a dönmesi bekleniyor.