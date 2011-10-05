BM'den Suriye'ye uyarı çıkmadı

T24 - BM Güvenlik Konseyi'nde, daimi üyeler Rusya ve Çin'in veto etmesiyle, Suriye rejimine karşı tedbirler öneren karar tasarısı kabul edilmedi.



Güvenlik Konseyi'nin kararı, Türkiye'nin Esad yönetimiyle köprüleri attığı ve yaptırım kararları aldığı bir ortamda geldi.



Fransa'nın, İngiltere, Almanya ve Portekiz ile işbirliği halinde hazırladığı Suriye'ye karşı tedbirler öneren karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde görüşüldü.



15 Üyeli Konsey'de yapılan oylamada daimi üyeler Rusya ve Çin kararı veto ederken, geçici üyeler Güney Afrika, Hindistan, Lübnan ve Brezilya da çekimser oy kullandı.



Bu durumda, Suriye'deki rejimi kınayan ve rejimin askeri operasyonlarına devam etmesi halinde rejime karşı çeşitli tedbirler getirilmesini öneren tasarı Konsey'in 9 üyesinin 'evet' oyu vermesine rağmen kabul edilmedi.



Oylama bir saat sonrasına alınmasına ve son ana kadar karar tasarısı metni müzakere edilmesine rağmen Konsey üyeleri arasında anlaşma sağlanamadı.



Karar tasarılarının kabul edilmesi için hiçbir daimi üye (ABD, Fransa, Çin, Rusya, İngiltere) tarafından veto edilmemesi gerekiyor.





Kanada'dan yaptırım



Bu arada Türkiye'nin yaptırım kararları aldığı Suriye yönetimine, Kanada da yaptırımlar uygulayacak.



Dışişleri Bakanı John Baird tarafından açıklanan kararlar, Beşar Esad, yakınları ve yönetimdeki bazı isimlerle birlikte toplam 27 kişinin Kanada sınırları içerisindeki tüm mal varlıklarının dondurulmasını, aynı kişiler için Kanada'ya giriş yasağının konulmasını, Suriye ile petrol ve petrol ürünleri başta olmak üzere, her çeşit üründe ithalat, ihracaat, taşıma ya da sevkiyat gibi ticari hareketlerin yasaklanmasını kapsıyor. Ayrıca, Suriye ile ticarette sağlanan her tür finansman ve yatırım desteğinin de dondurulduğunu bildirdi.



Alınan yaptırım kararlarının, askeri bir müdahaleye göre kararlaştırılmadığını hatırlatan Baird, bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin de bir kararı olmadığına işaret etti.



"Biz Esad rejimini zorlamak için üzerimize düşeni yaptık" diyen Baird, "Bu konuda BM Güvenlik Konseyi'nin bir adım atmamış olması da, hayal kırıklığı sebebidir. Kanada, ABD ve AB yaptırımlar için bastırıyor ama konsey olup bitenleri ihbar bile kabul etmiyor" diye konuştu.





