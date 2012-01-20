-BM'den Somali unutulmamasın çağrısı ANKARA (A.A) - 20.01.2012 - BM, Somali'nin bir bölümünde ilan edilen kıtlıktan 6 ay sonra uluslararası topluma "acil yardıma ihtiyacı olan 4 milyon Somalili'nin unutulmaması" çağrısında bulundu. BM Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü Mark Bowden, geçen yıl en çok risk altında bulunan 500 bin Somalili'nin durumlarının daha da kötüleşmesini engellediklerini, buna rağmen halen 4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu ve 250 bin kişinin kıtlıkla boğuştuğunu belirtti. Bowden, yardımların yüksek düzeyde sürdürülebilirliği sağlanamazsa halihazırdaki ilerlemelerde çok kolay geri kayma olabileceği uyarısında bulunarak, Somali krizinin, dünyanın en büyük insani krizi olduğunu vurguladı. BM Koordinatörü, bu durumun Eylül ayına kadar devam edeceğini söyleyerek, "Bu durum uluslararası camianın ilgi ve bağlılığını zorunlu kılmaktadır" dedi. Somalililerin hayatlarını kurtarmak ve gelecekte kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak için 1,5 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bowden, "Bu yılki insani yardım projeleri en zor durumda olan 4 milyon Somalili'nin gıda, temiz su, sıhhi ortam, tıbbi destek ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olup, 486 milyon dolar da kuraklık nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden insanların yaşamlarının yeniden düzenlemesinin sağlanması için kullanılacak" diye konuştu. BM Somali İnsani Yardım Koordinatörü, geçen yıl kıtlığın ilan edilmesinin hemen ardından Somali'ye akan bağışların ülkedeki insani durumda çok büyük ve olumlu etki yaptığını da kaydetti. Düzenli olarak aylık gıda yardımı alan kişi sayısının üçe katlanarak 2,6 milyona ulaştığını belirten Bowden, ayrıca yetersiz beslenme nedeniyle hastalanan 450 binden fazla çocuğun tedavi edildiğini belirtti. Bowden, Somali'de insani yardım konusunda karşı karşıya kalınan tüm zorluklara rağmen, geniş ölçekli yardımlar sayesinde kronik hale gelen bazı hastalıkların; kızamık ve ishalin yayılmasının engellenmesinin, zamanında ve iyi donanımlı müdahalelerin ne kadar etkili olabileceğini kanıtladığını kaydetti.