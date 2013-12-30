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Yaşam

BM'den seks işçilerine iş güvenliği dersi

Birleşmiş Milletler ve SWAN işbirliği ile Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 12 ülkeden toplam 35 seks işçisine iş güvenliği eğitimi verildi.

30 Aralık 2013 17:23

Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 12 ülkeden 35 seks işçisine BM ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Ağı tarafından “iş güvenliği dersi” verildi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM), Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Asya Seks İşçileri Ağı (SWAN), Doğu Avrupa ve Orta Asya’daki 12 ülkeden toplam 35 seks işçisine iş güvenliği eğitimi verdi. Türkiye’den Kırmızı Şemsiye Derneği’nin katıldığı eğitimde, cinsel sağlık ve fiziksel güvenlik konularında örnekli uygulamalar ve açıklamalar yapıldı. Kırmızı Şemsiye Derneği de bu eğitimlerin bir benzerini Türkiye’deki 100 bin seks işçisine verecek.

 

'Kondom kullanın'

 

Kırmızı Şemsiye Derneği'nin başkanı Kemal Ördek, BM’nin SWAN işbirliği ile ekim ayında Antalya’da Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki seks işçilerine yönelik olarak bir eğitim verdiğini açıkladı. Ördek şunları söyledi:

“Eğitimlerde cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için kondom kullanılması gerektiği vurgulandı. Şiddete uğrama ihtimaline karşı sallanan uzun küpelerin kullanılmaması gerektiği belirtildi. Çünkü saldırı anında küpenin yakalanması halinde seks işçisine ciddi zarar veriyor. Kişinin ruh halini anlamak açısından müşterinin kılık kıyafeti ile hal ve tavrına, konuşma biçimine bakılması önerildi."

 

'Yeni nesli ağiteceğiz'

 

“Biz de dernek olarak Türkiye’deki yeni nesil seks işçilerini eğiteceğiz. Türkiye’de 100 bin seks işçisi olduğu söyleniyor. Yerel ağlarla onlara ulaşacağız. Kendi kodlarımızı anlatarak nasıl cinsel ve fiziksel anlamda güvende olacaklarını öğreteceğiz.”

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