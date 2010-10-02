-BM'DEN PAKİSTAN'DAKİ TARIMA 120 MİLYON DOLAR İSLAMABAD (A.A) - 02.10.2010 - Birleşmiş Milletler (BM), Pakistan'daki sel felaketinde hasar gören tarım alt yapısının onarılması, tarımın canlandırılması ve istihdam yaratmak için 120 milyon dolarlık kalkınma programı başlatacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Pakistan Ofisi Başkanı Toshihiro Tanaka tarafından yapılan açıklamaya göre, UNDP, daha geniş bir acil müdahale planının bir parçası olarak, büyük hasar gören tarım alt yapısının onarılması ve tarımın yeniden canlandırılması amacıyla, yeni iş alanları açma projesini hayata geçirecek. Pakistan'ın "erken toparlanmasının, uzun vadeli kalkınması için çok önemli olduğunu" belirten Tanaka, bir yıllık program için 120 milyon dolar kaynak ayrılacağını duyurdu. Sel felaketinden en fazla etkilenen 39 büyük yerleşim bölgesinde faaliyet gösteren 2 binden fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye verilecek hibenin yanı sıra, çiftçilere tohum, gübre ve tarım ürünleri sağlanacak. Programla ayrıca su kanallarının ve yolların onarılması, yeni su kuyularının açılması için istihdam yaratılacak ve sel bölgelerinde ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına destek verilecek. BM, 21 milyon kişinin etkilendiği Pakistan tarihinin en büyük doğal felaketinde, 12 milyon kişinin su, gıda ve ilaca muhtaç yaşadığını açıklamış, acil yardımlar için 2 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.