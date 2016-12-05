BM'den Musul'da 'güvenli koridor' çağrısı: 1 milyon kişi tehlikede

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Irak güçlerine devam eden çatışmalar nedeniyle Musul'da sivil kayıpların önüne geçilmesi amacıyla "kentten çıkış için güvenli koridorlar oluşturulması" çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, kentteki çatışma hatlarına yakın, doğu bölgelerinde yaşayanların büyük tehlike altında bulunduğu, düşen havan mermileri ve devam eden çatışmaların sivil can kayıplarını artırdığı belirtildi.

1 milyon kişiye yardım durdurabilir

Irak güçlerine "kentten çıkış için güvenli koridorlar oluşturularak sivillerin korunması kuralına uyma çağrısı" yapılan açıklamada, Musul'daki çatışmalar nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunan bölgelerdeki yaklaşık bir milyon kişiye insani yardımların durabileceği belirtildi.

"Musul sakinlerinin gıda ve su yardımlarının tükenmeye başladığına" dikkat çekilen açıklamada, kentteki gıda malzemelerinin azaldığı yönünde "endişe verici" raporların bulunduğu kaydedildi.

4 günde 5 bin 400 sivil göç etti

Irak Kızılayı yetkililerinden İyad Rafid, Musul'un kuzey ve doğu cephelerindeki çatışmaların devam etmesi ve kurtarılmış bölgelerde sunulan hizmetlerin yetersizliği nedeniyle göçlerin devam ettiğini söyledi.

Rafid, "Musul'un doğu, kuzey ve güney mahallelerinden son dört günde 5 bin 400 sivil göç etti. Bu kişiler, Hazır, Hasan Şam ve El-Ced'a kamplarına yerleştirildi." dedi.

Öte yandan Irak Göç ve Göçmenler Bakan Yardımcısı Casim el-Atiyye de sığınmacıların kamplardan, "kurtarılmış bölgelere" geri gönderilmesi planı çerçevesinde, 7 bin kişinin kentin güneyindeki bölgelere döndüğünü aktardı. Atıyye bu plan kapsamında söz konusu kamplardan kentin doğu kesimlerine dönenlerin de bulunduğunu ifade etti.

Musul'daki çatışmalardan kaçanların büyük çoğunluğunun barındığı Hazır Kampı'nda 8 bin, Hasan Şam Kampı'nda ise 24 bin kişinin kaldığı belirtiliyor.

BM, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Musul'dan çatışmalar nedeniyle bir milyona yakın kişinin göç edebileceğini duyurmuştu.