BM'den MİT TIR'ları açıklaması: Suriye'deki gruplara silah gönderilmesine karşıyız

Birleşmiş Milletler’den (BM), Cumhuriyet gazetesinin MİT TIR'larıyla mühimmat taşındığına ilişkin yayınlanan görüntülerle ilgili olarak, “Hangi taraf olursa olsun, hiçbir şekilde Suriye’de savaşan gruplara silah yollanmasına karşıyız” açıklaması geldi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nafiz Albayrak'ın haberine göre, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye sorununda BM'nin genel tavrının belli olduğunu ve olayın barış odaklı çözümden yana olduğunu söyledi. Dujarric "Genel Sekreter'in Suriye sorununda temel prensibi bellidir. BM'nin tavrı, Suriye'de sorunun çözümü için barış odaklı hareket edilmesini desteklemekte. BM, hangi taraf olursa olsun hiçbir şekilde burada (Suriye'de) savaşan guruplara silah gönderilmesine taraf değildir" dedi.

BM'nin Suriye krizi başlamasından şimdiye kadar daima politik çözüm arayışında olduğunu anımsatan Sözcü Dujarric, MİT tırları ile ilgili Türk yetkililerinin de ne BM ne de BM Genel Sekreteri'ne konu ile ilgili hiçbir bilgi veremediğini dile getirdi.