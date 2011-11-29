-BM'den meteoroloji raporu DURBAN (A.A) - 29.11.2011 - BM, Dünya ısındıkça, artan hava sıcaklıklarının, sel, kuraklık ve diğer uç hava koşullarını güçlendirmesini beklendiğini bildirdi. BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Cenevre'de yayınladığı raporda, Dünya'da ortalama hava sıcaklıklarının en sıcak 13 yılının hepsinin, son 15 yılda görüldüğüne dikkat çekilerek, bunun, sellerin yoğunluğunu ve tüm dünyada şiddetli yağışları artıran uç hava koşullarına katkıda bulunduğu belirtildi. Raporda, sera etkisi yaratan gazların yapılanmasının buzulları azalttığı ve Dünya'yı küresel ısınma nedeniyle ekosistemde dönüşü olmayan değişikliklerin taşma noktasına getirdiği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Michel Jarraud, atmosferde sera etkisi yaratan gazların yoğunluklarının, daha üst seviyelere çıktığını belirterek, bu gazların yoğunluklarının hızla ortalama dünya sıcaklıklarında 2 ila 2,4 derece artışla tutarlı seviyelere yaklaştığını kaydetti. Jarraud, bilimadamlarının, bunun, Dünya'da, biyosferde ve okyanuslarda dönüşü olmayan değişikliklere neden olabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi. Yılın ilk 10 ayını temel alan raporda, kutuplarda denizin bu yıl hacimsel olarak rekor seviyede çekildiği, 2011'in uç hava koşulları yılı olduğu ifade edilirken, Doğu Afrika'da onbinlerce kişinin öldüğü kuraklık, Asya'daki ölümcül seller ve ABD'de her biri 1 milyar dolarlık zarara yol saçan 14 ayrı hava felaketi buna örnek gösterildi. Rapor, Güney Afrika'nın sahil kenti Durban'da iklim değişikliğiyle mücadelede gelecekte varılacak anlaşma arayışıyla iki hafta sürecek konferansın ikinci gününde yayınlandı.