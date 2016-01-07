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Dünya
Deutsche Welle

BM’den Kuzey Kore’ye kınama

BM Güvenlik Konseyi, hidrojen bombası denemesi nedeniyle Kuzey Kore’yi kınadı. Pyöngyang yönetimine yeni yaptırımların kararlaştırılması bekleniyor.

07 Ocak 2016 00:16


BM Güvenlik Konseyi, çarşamba günü hidrojen bombası denemesi gerçekleştirdiğini açıklayan Kuzey Kore'yi kınadı. Yapılan açıklamada hidrojen bombası denemesinin şiddetle kınandığı belirtilerek, Kuzey Kore'ye karşı bir karar çıkarılması için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında Kuzey Kore yönetiminin eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil toplantı sonrasında konuşan Japonya'nın BM Daimi Temsilcisi Motohide Yoşikava, Kuzey Kore'ye karşı en kısa zamanda güçlü içerikli bir karar çıkarmak istediklerini belirtti.

Kararın, Pyöngyang yönetimine karşı ek yaptırımlar içermesi bekleniyor. BM Güvenlik Konseyi, atom bombası denemesi nedeniyle on yıl önce Kuzey Kore'ye karşı ekonomik ve ticari yaptırımları uygulamaya koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Güvenlik KonseyiKuzey KoreJaponya Daimi Temsilcisi Motohide Yoşikava Kuzey KorePyöngyangDeutsche Welle Türkçe DWdpa/BK

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