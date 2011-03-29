-BM'DEN, KITLIK UYARISI DUBAİ (A.A) - 28.03.2011 - BM, Libya'da, gıda, ilaç ve yakıt kıtlığına karşı uyarıda bulunarak, bu ülkeye insani yardım gönderilmesini istedi. BM acil durum yardım koordinatörü Valerie Amos, Dubai'de basına yaptığı açıklamada, "gıda maddelerinin az olduğunu, petrol boru hatlarının da kesilmesinden kaygı duyduklarını" belirterek, "ilaç tedarikindeki sorunlarla birlikte tıbbi bir krizden de kaygı duyduklarını" kaydetti. Libya'da bulunmak istediklerini söyleyen Amos, Libya'nın batısında Kaddafi güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde "ne olup bittiği" konusunda BM'nin bilgisinin az olduğunu belirtti. Amos, Mısır sınırını geçen Libyalı sayısında da artış olduğunu söyledi. -ABD, BAZI GÜÇLERİNİ ÇEKECEK Libya'daki uçuşa yasak bölge uygulamasına yönelik operasyonun NATO'ya devrine paralel olarak ABD'nin de Akdeniz'in bu bölgesinde tuttuğu bazı gemileri çekeceği bildirildi. Reuters'ın haberine göre adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, buna yönelik bir planlama olduğunu, uygulamanın ise "birdenbire değil, aşama aşama olacağını" ifade etti. -PERES, HALK HAREKETLERİNDEN UMUTLU İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Arap ülkelerindeki ayaklanmaların, bu ülkelerin daha demokratik ve refah içerisindeki ülkelere dönüşmelerine yol açması halinde, bu ülkelerle İsrail arasındaki ilişkilerin de gelişeceği umudunda olduğunu söyledi. Peres Cenevre'de yaptığı açıklamada, Arap ülkelerindeki hükümet değişikliklerine, ekonomik özgürlük ve kalkınmanın da eşlik etmesi gerektiğini, yoksulluk ve baskının ise bu ülkelerde İsrail'e karşı nefreti beslediğini ifade etti. Peres, özellikle Suriye'deki protestoları yakından izlediklerini ifade ederek, "açıkçası, bu olaylar Suriye'deki statükoyu değiştiriyor" diye konuştu.