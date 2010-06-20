BM'den Kırgızistan'a yardım çağrısı

T24 - Kırgızlarla Özbekler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle sarsılan Kırgızistan'a yardım için Birleşmiş Milletler, 71 milyon dolar yardım çağrısı yaptı. Rusya, ülkenin stratejik bölgelerini korumak için asker gönderiyor.



Birleşmiş Milletler, 11 Haziran gecesi patlak veren ve 5 gün boyunca devam eden Özbeklerle Kırgızların çatışmaları nedeniyle Kırgızistan'a yardım eli uzatılması için uluslararası toplumdan 71 milyon dolarlık acil yardım talebinde bulundu. Genel Sekreter Ban, Afrika dönüşünde düzenlediği basın toplantısında, BM'nin, çatışmalar nedeniyle 400 bin kişinin yerlerinden olduğu Kırgızistan için uluslararası topluma başvurarak, 71 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunduğunu duyurdu. Ban, Kırgızistan'da yağmalama nedeniyle gıda, su, erzak, elektrik sıkıntısı yaşandığını, hastanelerde tıbbi malzemenin azaldığını, insanların hareketlerinin de kısıtlı olduğunu söyledi. Kırgızistan içinde 300 bin insanın yerinden olduğunu bildiren Ban, 100 bin kadar kişinin de sınırdan Özbekistan'a geçtiğini ve bunların 80 bininin Özbekistan'da mülteci kamplarında yaşadıklarını, on binlerce insanın da sınırı geçmek için beklediğini ifade etti. Kırgızistan'ın güneyinde silahlı çatışmalara sahne olan Oş kentinin harabeye döndüğü belirtiliyor.





Rusya'dan asker



Celalabad ve Oş'taki çatışmaların Bişkek'e kaymasından endişe eden Kırgızistan Geçici Yönetim sonunda Rusya'dan aradığı desteği buldu. Geçici yönetimin başbakanı Roza Otunbayeva, Rus askerlerinin stratejik bölgeleri korumak için asker göndereceğini açıkladı. Ancak, ne kadar Rus askerinin ülkeye gönderileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.





ABD temsilcisi Bişkek'te



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Blake, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki temasları çerçevesinde geçici hükümetin başkanı Roza Otunbayeva ile görüştü. Özbekistan'ın Andican kentinde Özbek mülteci kamplarını ziyaretinin ardından Bişkek'e gelen Blake, Otunbayeva ile Özbekistan'ın Fergana Vadisi'ne sığınan mültecilerin durumunu ele aldı. Blake, Amerikan yönetiminin bölgedeki insani sorunların giderilmesi için maddi yardımda bulunacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, önceki gün yaptığı basın toplantısında, Kırgızistan'daki geçici hükümetin desteklenmesi gerektiğini söylemişti.





Davutoğlu Kazakistan yolcusu



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'ya iki günlük çalışma ziyaretinde bulunacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Kanat Saudabayev ile görüşmesi beklenen Davutoğlu, başta Kırgızistan'da yaşanan olaylar olmak üzere bölgesel konuları ele alacak.







