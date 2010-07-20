BM'den Kırgızistan'a etnik ayrımcılık suçlaması

T24- BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, yaptığı yazılı açıklamada, Kırgızistan'da görev yapan BM görevlilerinin, ülkedeki yerel yetkililerin, yasadışı tutuklamalara ve itirafa zorlanan tutukluların işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmasına göz yumdukları yönünde duyum aldıklarını bildirdi.



Kırgızlar ve Özbekler arasındaki etnik çatışmaya sahne olan güneydeki Oş ve Celalabad'da haziran ayından bu yana binden fazla kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada, hemen hemen hepsi Özbek olan çok sayıda genç insanın keyfi olarak tutuklandığı ve bu kişilerin polis, asker ve yerel güvenlik güçleri tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığı ifade edildi.



Pillay'ın sözcüsü Rupert Colville de düzenlediği basın konferansında, bu noktada bu bilgileri teyit etmenin zor olduğunu belirterek, tutukluların maruz kaldığı işkencenin, dayak olaylarının epeyce ötesine geçtiği yönünde doğrulanmamış da olsa duyum aldıklarını söyledi. Ancak bu bilgilerin doğruluğundan kuşku duymak için bir neden bulunmadığını da vurgulayan Colville, "Bu insanların tırnakları sökülmüş, etleriyle tırnakları arasına sivri çubuklar sokulmuş, vücutlarında sigara yanıkları var" diye konuştu.



Tutukluların Kırgızistan milli marşını mükemmel bir şekilde söyleyene dek dayak yedikleri yönünde de haberler geldiğini belirten Colville, bunları da şu an için doğrulayamayacaklarının altını çizdi.



Colville, ayrıca bir kişinin, tutukluluğu süresince maruz kaldığı kötü muamelenin ardından serbest bırakılır bırakılmaz yaşamını yitirdiği yönünde henüz teyit edilmemiş bir rapor olduğunu da kaydetti.