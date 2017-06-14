BM'den Katar uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Katar ile ilgişkileri kesen Körfez ülkelerine alınan kararların binlerce insanın hayatını alt üst edebileceği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliklileri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesme kararının insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğunu belirtti.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'a karşı alınan önlemlerin, ortak uyruklu binlerce kadın, çocuk ve erkeğin hayatını altüst edeceği uyarısında bulundu.

Körfez ülkelerindeki bazı kişilere içinde bulundukları ülkeyi terk etmeleri talimatının verildiği ya da kendi hükümetleri tarafından ülkelerine dönmek için emir aldıklarına dair raporlar aldıklarını aktaran Hüseyin, bu kişiler arasında karışık evli çiftler ve çocukları, çalışanlar, işverenler ve öğrenciler olduğunu kaydetti.

Hüseyin, kararın pek çok kişinin insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğunu belirterek, "BAE ve Bahreyn'in, Katar'a sempati duyan ya da kendi hükümetlerinin kararlarına karşı çıktığını ifade eden vatandaşlarını hapis ve para cezası ile tehdit ettiğini işitmekten son derece rahatsızlık duyuyorum çünkü bu, ifade özgürlüğünün açık şekilde ihlali anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin, ilgili ülkelere, söz konusu anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözme ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.