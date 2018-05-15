BM'den İsrail'e 'mermi' tepkisi

Birleşmiş Milletler'den (BM) dün 60 kişiyi katleden İsrail'e tepki geldi. BM, "Filistinlilerin sınıra yaklaşması İsrail'in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz" dedi.

İsrail'in dünkü protesto gösterilerinde gerçek mermi kullanarak 60 Filistinliyi katletmesi ve 2 bin 700'ü aşkın Filistinliyi yaralamasına BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'den tepki geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Rupert Colville "Filistinlilerin sınıra yaklaşması İsrail'in gerçek mermi kullanmasını haklı çıkarmaz" dedi.

Sözcü Colville, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, "İsrail'in uluslararası hukuka göre sınırlarını savunma hakkı bulunuyor ancak gerçek mermi son çare olarak kullanılmalı, Filistinlilerin Gazze'de sınıra yaklaşmasına gerekçe olmamalı" şeklinde konuştu.