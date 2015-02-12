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Dünya
Deutsche Welle

BM'den IŞİD kararı

Birleşmiş Milletler, IŞİD’in mali kaynaklarını kurutmak üzere harekete geçti. BM Güvenlik Konseyi, örgütün etkin olduğu bölgelerde petrol ve tarihi eser ticareti yapılmasını yasakladı.

12 Şubat 2015 22:39


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, IŞİD'in etkin olduğu bölgelerde petrol ve tarihi eser ticaretinin yasaklanmasını öngören kararı kabul etti. Karar, aynı zamanda IŞİD'e fidye ödenmesini de yasaklıyor. Petrol ticareti halihazırda yasak.

Karar tasarısını hazırlayan Rusya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Vitali Çurkin, IŞİD mezalimiyle her tür araç kullanılarak mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Çurkin, “Bunlar arasında onların savaşının temelini oluşturan parayı ellerinden almak da bulunuyor” dedi. ABD'nin BM nezdindeki büyükelçisi Samantha Power da kararı memnuniyetle karşıladı. Fakat Büyükelçi, Konsey'in Suriye krizi konusunda görüş birliğine varamamasını eleştirerek, “IŞİD'e savaşçı kazandıran yerleşim bölgelerine bomba yağdıran Suriye rejiminin vahşetidir” diye konuştu.

Fidye, petrol ticareti ve tarihi eser ticaretinin IŞİD'e mali kaynak kazandırdığı ve örgütü en zengin terör örgüt haline getirdiği öne sürülmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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