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Dünya

BM'den İran'a yeni yaptırımlar

Metinde, İran'a yurt dışında kısmi yatırım yasağı, İran'a giden kargoların aranması gibi önlemleri de içeriyor.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın üzerinde mutabakata vardığı, BM Güvenlik Konseyi karar taslağı metni, İran'a yurt dışında kısmi yatırım yasağı, İran'a giden kargoların aranması gibi önlemleri de içeriyor.

İran'a yeni ve ağırlaştırılmış yaptırımları öngören 10 sayfalık taslak, bankacılık alanındaki önlemleri de kapsıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı üst düzey yetkilinin verdiği bilgiye göre metin, "İran'ın, bazı hassas faaliyetlerde yurt dışında yatırım yapmasının yasaklanmasını" öngörüyor. Bu alanlar arasında, uranyum madenleri de sayılıyor.

Önemli bir önlem de İran'a gidecek kargoların denetimi konusunda uluslararası bir kontrol rejiminin kurulmasını öngörülmesi. Reuters'ın ele geçirdiği taslak metnine göre önlem, "İran'ın nükleer programıyla ilgili olabilecek kargoları taşımasından şüphelenilen araçların denetlenmesi rejiminin kurulmasını" öngörüyor. Bu kapsamda, İran'a mal götüren gemiler, açık denizde durdurularak kontrol edilebilecek. Uçak ve diğer araçlarla taşınan kargoların da kontrolü öngörülüyor.

Öte yandan, taslak ayrıca İran'a, yeni tipte 8 tipte ağır silahın, özellikle tankların satışına da yasak getiriyor.


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