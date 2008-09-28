BM'den İran için yeni karar

BM Güvenlik Konseyi, İran'dan nükleer faaliyetlerini durdurmasını istediği bir karar tasarısını kabul etti ve bu ülkenin, taahhütlerine uymasını istedi. BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle alınan 1835 sayılı kararda, İran'dan, nükleer faaliyetleriyle ilgili önceki BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması istendi ancak İran'a başka yaptırımlar uygulanmasının öngörülmediği belirtildi.

ABD ve Rusya'nın, dün İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin yeni bir BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı üzerinde anlaşmaya vardıkları bildirilmişti. Batılı diplomatik kaynaklar, karar tasarısında, daha önce alınan yaptırım kararlarının uygulanmasında kararlılığın teyit edildiğini, konseyin İran'dan, önceki kararlara uymasını isteyeceğini kaydetmişlerdi. Karar tasarısının, uranyum zenginleştirme çalışmalarını bırakmayan İran'a bu nedenle yeni yaptırımlar uygulanmasını içermediği belirtiliyordu.