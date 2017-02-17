BM'den 'iki devletli çözüm' uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail - Filistin sorununda iki devletli çözüm fikrinin terkedilmesine karşı olduğunu söyledi.

Guterres'in açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın on yıllardan bu yana devam eden Amerikan politikasını terk edip, barışı getirecek herhangi bir formülü destekleyeceğini söylemesinden sonra geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla ortak basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Trump, barış anlaşması vaat etti. Ancak Trump her iki tarafın da ödün vermesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısından sonra uluslararası topluma iki devletli çözüm için ellerinden geleni yapması çağrısında bulundu.

'Başka seçenek yok'

Guterres, sorunu çözmek için başka bir seçenek olmadığını vurguladı.

Netanyahu, Trump'la basın toplantısında iki devletli çözüm sorulduğunda "etiketlere" değil "içeriğe" odaklanmak istediğini vurguladı.

Bu arada, Filistin lideri Mahmud Abbas ise iki devletli çözüme hala bağlı olduğunu söyledi.

Abbas, Trump'ın Netanyahu'ya söylediği "yahudi yerleşimlerine bir süre ara verme" sözüne dikkat çekti.

Trump'ın geçen ay göreve başlamasından bu yana İsrail, gelecekte kurulması öngörülen Filistin devletinin olması planlanan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce yerleşimin yapılmasına onay verdi.

Yahudi yerleşimleri uluslararası hukukta yasadışı kabul ediliyor ancak İsrail buna karşı çıkıyor.