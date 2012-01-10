-BM'den Güney Sudan'a uzlaşma çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 10.01.2012 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri son birkaç yılda binlerce kişinin öldüğü Güney Sudan'da savaşan kabilelere uzlaşma çağrısında bulundu. Konsey Başkanlığını yürüten Güney Afrika Büyükelçisi Baso Sangqu, yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyine üye 15 ülkenin Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde iki etnik grubun çatışmasının sona erdirilmesi, şiddet olaylarının durdurulması ve barış sürecinin başlaması çağrısında bulunduklarını söyledi. Güney Sudan'ın Jonglei eyaletinde Lou Nuer ve Murle kabileleri arasındaki şiddet olaylarında en az 3 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor, ancak BM ölü sayısı hakkında net bir rakam veremiyor. BM ayrıca, son dönemde bölgede büyük bir insani yardım başlattı.