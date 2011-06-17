T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM'DEN EŞCİNSELLERLE İLGİLİ TARİHİ KARAR CENEVRE (A.A)

17 Haziran 2011 18:25

-BM'DEN EŞCİNSELLERLE İLGİLİ TARİHİ KARAR  CENEVRE (A.A) - 17.06.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, cinsel tercihlerinde ayrım olmaksızın bireylerin eşitliğine yönelik "tarihi bir karar tasarısını" kabul etti. Karar tasarısı 19'a karşı 23 oyla kabul edilirken, 3 de çekimser oy kullanıldı. Güney Afrika tarafından sunulan karar tasarısı, gay ve lezbiyen haklarını savunan sivil toplum kuruluşları tarafından "tarihi" olarak nitelenirken, tasarıya karşı olan Nijerya'nın başkanlık ettiği Afrika ülkeleri grubunda hararetli tartışmalara neden oldu. Tasarıda, "Tüm insanlar haysiyet ve haklarıyla ilgili özgür ve eşit doğarlar. Her biri ayrım olmaksızın hakları ve özgürlüklerinin tamamından yararlanabilmelidirler" deniliyor. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen tasarıda, ayrıca cinsel yönelim ve aidiyetleri yüzünden insanlara karşı uygulanan ayrımcı yasa ve şiddet konusunda bir araştırma yapılması isteniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24