-BM'DEN EŞCİNSELLERLE İLGİLİ TARİHİ KARAR CENEVRE (A.A) - 17.06.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, cinsel tercihlerinde ayrım olmaksızın bireylerin eşitliğine yönelik "tarihi bir karar tasarısını" kabul etti. Karar tasarısı 19'a karşı 23 oyla kabul edilirken, 3 de çekimser oy kullanıldı. Güney Afrika tarafından sunulan karar tasarısı, gay ve lezbiyen haklarını savunan sivil toplum kuruluşları tarafından "tarihi" olarak nitelenirken, tasarıya karşı olan Nijerya'nın başkanlık ettiği Afrika ülkeleri grubunda hararetli tartışmalara neden oldu. Tasarıda, "Tüm insanlar haysiyet ve haklarıyla ilgili özgür ve eşit doğarlar. Her biri ayrım olmaksızın hakları ve özgürlüklerinin tamamından yararlanabilmelidirler" deniliyor. BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen tasarıda, ayrıca cinsel yönelim ve aidiyetleri yüzünden insanlara karşı uygulanan ayrımcı yasa ve şiddet konusunda bir araştırma yapılması isteniyor.