BM: Cizre'de 100 kişinin yakıldığı iddiası kaygı verici, soruşturmaya izin verin

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Türkiye'de PKK'ya yönelik operasyonlarda insan hakları ihlalleri yaşandığı iddialarına ilişkin olarak bağımsız soruşturma yürütecek ekibin engellenmeden gezebilmesine izin verme çağrısında bulundu. BM'den yapılan açıklamada Cizre'de güvenlik kuvvetlerinin kuşattığı üç bodrum katına sığınmış 100 kişinin yakılarak öldürüldüklerine ilişkin haberler "bunlar arasında en kaygı verici olanı" diye nitelendirildi.

BM tarafından, Cenevre'de yapılan yazılı açıklamada; kendilerine aralık ayı ortalarından mart ayı başlarına kadar Cizre'de güvenlik güçleri tarafından işlendiği ileri sürülen ihlâllerle ilgili bir dizi "çok endişe verici" haberin ulaştığı ifade edildi.

BBC'nin haberine göre; bölgeden işkence, keyfi gözaltı, sivillere ait binaların orantısız tahribi haberlerinin de geldiği kaydedilen açıklamada; kadın ve çocuklar da dahil, silahsız sivillere keskin nişancılarca ve diğer zırhlı araçlardan kasten ateş açılmasına da vurgu yapıldı. Açıklamada; Cizre'de güvenlik kuvvetlerinin kuşattığı üç bodrum katına sığınmış 100 kişinin yakılarak öldürüldüklerine ilişkin haberler "bunlar arasında en kaygı verici olanı" diye nitelendirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, daha önce de AKP hükümetinden, bağımsız insan hakları denetçilerinin çalışmasına izin verilmesini istemiş, ancak olumlu yanıt alamamıştı.