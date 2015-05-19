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Dünya
Deutsche Welle

BM'den Asya ülkelerine çağrı

Bengal Körfezi'nde yaşanan mülteci dramı nedeniyle alarma geçen üst düzey BM yetkilileri, bölge ülkelerine mültecilere yardım etmeleri çağrısında bulundu.

19 Mayıs 2015 19:27


Cenevre'den yapılan açıklamada Endonezya, Malezya ve Tayland'ın kıyılarına yaklaşan mültecileri geri püskürtmek yerine mültecilerin sağ salim karaya çıkmasını sağlamaları ve insani ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada "Öncelik insan hayatının kurtarılmasıdır" ifadesine yer verildi.

Çağrı, BM Mülteciler Yüksek Komiserleri Antonio Guterres ile Zeid Raad El Hüseyin, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü William L. Swing ve BM Genel Sekreterliği Uluslararası Göç Özel Temsilcisi Peter Sutherland'ın imzasını taşıyor.

Söz konusu üç ülke mülteci teknelerine sadece kerhen yardımcı olup, ardından gemileri yeniden açık denize gönderdikleri için uluslararası toplumun yoğun eleştirisi altında. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre Myanmar’dan kaçan yaklaşık 4 bin Rohingyalı ile fakir Bangladeşliler halihazırda neredeyse tamamen aç ve susuz şekilde açık denizde ölüme terk edilmiş durumda.

Açıklamada 2014 yılından bu yana 88 binin üzerinde mültecinin şiddet ve yoksulluk nedeniyle denize açıldığı, mültecilerin denize açıldıkları bu teknelerde de yoğun olarak şiddete maruz kaldığı belirtiliyor. “Kadınların tecavüze uğradığı, çocukların ailelerinden koparıldığı, erkeklerin ölesiye dövülüp teknelerden atıldığı” kaydedilen açıklamada yolculuk sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının ise binlerle ifade edildiği, bir o kadar mültecinin de insan kaçakçılarının kötü muamelesi nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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