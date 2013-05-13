BM'den açlığa çözüm: Böcek yiyin

Birleşmiş Milletler, açlıkla mücadele etmek, beslenmeyi desteklemek ve çevre kirliliğini azaltmak için alternatif besin kaynağı buldu: Böcekler.

BM Gıda ve Tarım Örgütünün İtalya'nın başkenti Roma'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan 'Yenilebilir Böcekler: Gıda ve Yem Güvenliğinin Geleceği için Öneriler' adlı 200 sayfalık raporda, dünyanın farklı bölgelerinde 2 milyar kişinin halihazırda sofralarında protein ve mineral açısından zengin böceklere de yer verdiği belirtildi.

Raporda, 1 kilogram et elde etmek için büyükbaş hayvanların 8 kilogram, böceklerin ise sadece 2 kilogram yem tükettiğine dikkati çekildi.

Çevreye büyük zarar veren sera etkisi yaratan gazları da daha az üreten böceklerin büyük bir kısmı, insan ve hayvan atıklarının yanı sıra çürümüş bitkilerle de beslenebiliyor.

Gıda ve yem güvenliğinin sağlanması için böcek çiftliklerinin kurulabileceği ifade edilen raporda, 'böceklerin hemen her yerde yaşayabildiği, kolayca üreyebildiği ve çevreye zarar vermediği' vurgulandı.



Örgüt, kırmızı et ve balık eti ile karşılaştırıldığında protein açısından son derece zengin olan böceklerin yetersiz beslenen çocuklar için çok iyi bir besin kaynağı olabileceğine işaret etti.

Raporda, böceklerin aynı zamanda zengin demir, magnezyum, manganez, fosfor, selenyum ve çinko kaynağı olduğunun altı çizildi.

Özellikle kınkanatlılar, karıncalar, çekirgeler ve ağustos böceklerinin besin değerinin protein açısından neredeyse kırmızı et ve balık etine denk olduğunu söyleyen örgüt, Yenilebilir Böcek Programı'nda örümcek ve akreplerin besin değerinin de incelendiğini belirtti.

Böceklerin tadı ile ilgili sorulara da yanıt verilen raporda, Afrika'nın güneyinde bazı tırtıllar ile Güneydoğu Asya'da dokumacı karınca yumurtalarının son derece lezzetli kabul edildiği ve yüksek fiyatlara satıldığı hatırlatıldı.